Глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович запропонував заснувати в ООН посаду спеціального представника по Україні .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oner Wiadomosci.

За його словами, Польща в Раді безпеки ООН назвав серед пріоритетів Польщі в раді безпеки ООН питання безпеки України.

"У нас є певний динамізм політичного процесу в Україні. Ми підтримуємо зусилля президента Володимира Зеленського та його партії з реформування держави і забезпеченню миру", - заявив він.

Також Чапутович видвинул конкретні рішення щодо України, в тому числі призначення спеціального посланника для генерального секретяря ООН в Україні.

"Поки це не прийнято, але дискусія триває. Українські власті були вдячні за цю пропозицію", - заявив глава МЗС.

За словами Чапутовича, нормандський формат не дав задовільних результатів.

"Ви повинні постійно думати про установу, яка все ще може займатися вирішенням цього конфлікту. З нашої точки зору, нормандський формат не дав задовільних результатів. Росія не відноситься до мінськими угодами. Можливо, варто розглянути пропозицію президента України про поширення нормандського формату, наприклад, на США і Великобританію. Це може бути гарним рішенням, тому що в даний час ми спостерігаємо блокаду і відсутність перспективи", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомляло, що Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія зробили спільну заяву після засідання Радбезу ООН з української "мовного закону". Також члени Ради безпеки ООН продовжують закликати РФ відновити навігацію в Азовському морі.