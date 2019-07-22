Морпехи Каспийской флотилии отработали действия по противодесантной обороне побережья
|09:14 29.07.2019
|Дагестан республика
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) провели тактическое учение по противодесантной обороне участка морского побережья на полигоне Аданак в Дагестане.
Морские пехотинцы выполнили десантирование в горной местности, инженерное оборудование оборонительных позиций и противодесантную оборону участка морского побережья, включающую установку системы минно-взрывных заграждений прибрежной полосы с целью недопущения высадки морского десанта вероятного противника. Военнослужащие КФл провели бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнили стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения боевой техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также военнослужащие совершили марш в назначенный район на бронетранспортерах БТР-82А, преодолели участок условно зараженной местности. Инженерно-саперные подразделения обеспечили проход в минно-взрывном заграждении, используя установки разминирования УР-77 «Метеорит».
В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники.
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