Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) провели тактическое учение по противодесантной обороне участка морского побережья на полигоне Аданак в Дагестане.

Морские пехотинцы выполнили десантирование в горной местности, инженерное оборудование оборонительных позиций и противодесантную оборону участка морского побережья, включающую установку системы минно-взрывных заграждений прибрежной полосы с целью недопущения высадки морского десанта вероятного противника. Военнослужащие КФл провели бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнили стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения боевой техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также военнослужащие совершили марш в назначенный район на бронетранспортерах БТР-82А, преодолели участок условно зараженной местности. Инженерно-саперные подразделения обеспечили проход в минно-взрывном заграждении, используя установки разминирования УР-77 «Метеорит».

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники.