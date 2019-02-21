Собаку з захопленого ФСБ буксирe «Яни Капу» віддали родині українського моряка

20:29 29.07.2019   Крым

Собаку Джессі, яка перебувала на буксирі «Яни Капу» під час захоплення українських кораблів ФСБ Росії в листопаді 2018 року, віддали родині українського моряка Сергія Чуліби.

Зараз вона в Херсонській області, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода.

За словами адвоката Анастасії Саморукової, після арешту українських моряків собаку забрали співробітники прикордонної служби ФСБ Росії в Керчі.

«Власне, переговори про те, як нам краще повернути собаку, тривали близько чотирьох місяців. У підсумку мій підзахисний Володимир Терещенко написав заяву на ім’я слідчого, в якому він просив віддати його собаку Джессі своєму адвокату, тобто мені. Слідчий відповів, що не заперечує. Після отримання необхідних документів ми приїхали до Керчі і, власне, нам віддали собаку», – пояснила Саморукова.

Координатор групи адвокатів українських моряків, Микола Полозов розповів, що собака була на території прикордонної служби вісім місяців.

«Вона там була на ланцюзі, не сказати, що до неї там погано ставилися, немає. Її там годували, але вона все одно була в таких напіввуличних умовах. Так вийшло, що потрапила вона до них зовсім маленькою, їй було три або чотири місяці. Я коли дізнався про неї, ще, пам'ятаю, сказав, що врятуємо собачку – врятуємо і моряків», – сказав Полозов.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Кілька моряків при цьому отримали поранення. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.



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