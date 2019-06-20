Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич допускає посилення покарання для компаній, причетних до будівництва Керченського мосту в окупованому Росією Криму.

В інтерв'ю сайту "Сегодня", опублікованому в понеділок, Кориневич зазначив, що Україна не мала можливості запобігти будівництву моста, передає Інтерфакс-Україна.

"З фактичної точки зору, на жаль, ми справді говоримо про те, що РФ тимчасово контролює окупований український Крим. Тому Україна справді не мала можливості не допустити будівництва так званого кримського моста. З іншого боку, ми знаємо про те, що у правоохоронних органах, у прокуратурі АРК відкрито кримінальне провадження щодо незаконності будівництва цього моста, зокрема про заподіяння шкоди екології акваторії Чорного та Азовського морів. І ми також знаємо про залучення певних іноземних компаній до будівництва цього моста", - сказав постпред президента України.

Водночас Кориневич вважає за необхідне обговорити питання кримських санкцій "дуже серйозно на рівні України". "Можливо, внести зміни до законодавства: наприклад, про притягнення до відповідальності за невиконання санкцій, щоб західні партнери розуміли, що Україна реагуватиме на такі речі", - пояснив він.

"Думаю, наразі є майданчик для того, щоб загалом ситуацію з санкціями щодо Криму змінити й поліпшити. Україна робила те, що могла робити в тій ситуації. Але чи могли ми справді не допустити будівництва цього моста? Напевно, ні", - додав він.