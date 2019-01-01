В Госдуме предлагают перекрыть для Украины Керченский пролив \Видео

18:47 29.07.2019   Украина

Захват СБУ российского танкера в порту Измаила 25 июля должен нести за собой ответные меры со стороны РФ, например, закрытие Керченского пролива для украинских судов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На этот акт мы должны реагировать, это совершенно точно. Коль скоро там 800 судов ещё стоят в очереди, то нам не остаётся ничего другого, как просто прекратить судоходство по Керченскому проливу украинским судам.

Вот я, например, это предлагаю уже который день после задержания нашего танкера, на что рассчитывают там украинские власти, не знаю, Зеленский в том числе, кроме как на то, что мы должны будем вам это судоходство прекратить, потому что вы заходите в наши территориальные воды, к «оккупанту» вы заходите сегодня, следуя, например, в Мариуполь», – подчеркнул политик.

Он добавил, что Украина специально запустила танкер в свой порт, а затем арестовала его.

«Если бы, например, было бы так, они бы нечаянно зашли к вам, без спроса, нарушив все мыслимые и немыслимые, ещё и ракеты везли, как ваши военные корабли, или автоматы – я бы ещё как-то мог понять. Но вы сделали это совершенно вероломно, неразумно, непонятно для чего», – добавил Калашников.

 

 



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