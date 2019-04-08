Задержанное на Кубани судно с украинцами вернулось в Мариуполь

18:29 29.07.2019   Украина

Судно Lizori (флаг - Молдова) с украинским экипажем, задержанное ранее в порту Ейск (Краснодарский край, РФ) из-за долгов по зарплате перед моряками и из-за неисправности, покинуло порт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы порта Ейска, передают Порты Украины.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, судно отбыло из России в воскресенье, и в настоящее время уже находится в Мариуполе.

Российский профессиональный союз моряков в среду распространил информацию о задержании судна Lizori в Ейске из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - $11,23 тыс. Работодатель выплатил деньги морякам.

На судне находились 14 моряков, все они граждане Украины, некоторые отбыли на родину после задержания судна. Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО «Донбасстранзитсервис»), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм. По данным на сайте «Донбасстранзитсервиса», организация зарегистрирована на Украине, расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года.



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