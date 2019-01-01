В управлінні патрульної поліції в Одеській області відбулася робоча нарада під головуванням заступника Голови Національної поліції Олександра Фацевича, за участі першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, начальника Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Ярослава Кирсанова та заступника начальника ГУНП в Одеській області Сергія Махотіна.

Під час наради були розглянуті питання роботи підрозділу та оголошено наказ Національної поліції України щодо проведення реорганізації стройових підрозділів управління патрульної поліції в Одеській області та командирування командирів батальйонів й рот з метою надання їм кваліфікаційної оцінки з подальшою атестацією кожного, передає Патрульна поліція Одеської області.

Наразі весь особовий склад управління патрульної поліції в Одеській області виведений поза штат. Командири підрозділів, які раніше займали посади в управлінні, відряджені для проходження служби до відділу патрульної поліції в АР Крим та м. Севастополі.

Олександр Фацевич наголосив, що на два місяці до підрозділу відрядженні кращі командири з інших управлінь, які будуть нести службу на території Одеси та області.

Також особовому складу управління представили нового заступника начальника управління патрульної поліції в Одеській області Дмитра Кисличенка, який донедавна займав посаду командира батальйону управління патрульної поліції Вінницької області.