Таганський районний суд м. Москви визнав винними 11 кримськотатарських активістів, які 10-11 липня виходили на Красну площу підтримати фігурантів першого Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє УНН із посиланням на "Кримську солідарність".

Так, сьогодні, у Таганському районному суді м Москви, почалися судові засідання над кримськими татарами, які приїхали підтримати своїх співвітчизників в апеляційний суд першої бахчисарайської групи ("справа Хізб ут-Тахрір").

Суд постановив визнати винним в адміністративному правопорушенні згідно ст. 20.2 ч.5 КОАП РФ і призначити адміністративне покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 20 000 рублів: Рустема Таїрова, Едема Абдуллаєва, Олександра Гаврикова, Казима Усеінова, Османа Абдуразакова, Нарімана Ібрагимова, Зенура Аппазова, Іззета Сайфулліна, Марлена Джемілєва, Елеонора Ізмайлова, Рустема Джелялова.

Засідання по першому підозрюваному було призначено на 10:00, а по останньму, 15-му, - на 14:30.

Нагадаємо, в Москві, на Красній площі, 10 липня поліція затримала кримськотатарських активістів, які проводили акцію проти переслідувань кримських татар під приводом боротьби російської влади з тероризмом.