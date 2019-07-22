Суд призначив штрафи 11 кримським татарам, затриманих на Красній площі

17:27 29.07.2019   Крым

Таганський районний суд м. Москви визнав винними 11 кримськотатарських активістів, які 10-11 липня виходили на Красну площу підтримати фігурантів першого Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє УНН із посиланням на "Кримську солідарність".

Так, сьогодні, у Таганському районному суді м Москви, почалися судові засідання над кримськими татарами, які приїхали підтримати своїх співвітчизників в апеляційний суд першої бахчисарайської групи ("справа Хізб ут-Тахрір").

Суд постановив визнати винним в адміністративному правопорушенні згідно ст. 20.2 ч.5 КОАП РФ і призначити адміністративне покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 20 000 рублів: Рустема Таїрова, Едема Абдуллаєва, Олександра Гаврикова, Казима Усеінова, Османа Абдуразакова, Нарімана Ібрагимова, Зенура Аппазова, Іззета Сайфулліна, Марлена Джемілєва, Елеонора Ізмайлова, Рустема Джелялова.

Засідання по першому підозрюваному було призначено на 10:00, а по останньму, 15-му, - на 14:30.

Нагадаємо, в Москві, на Красній площі, 10 липня поліція затримала кримськотатарських активістів, які проводили акцію проти переслідувань кримських татар під приводом боротьби російської влади з тероризмом.



Ще на цю тему:

15:36 29.07.2019
Суд Москви визнав винним кримського татарина, який не брав участь в пікеті
12:59 29.07.2019
Одного з фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” етапували з Криму в Росію — адвокат
09:49 29.07.2019
Кримських татар за пікет у Москві судитимуть в експресрежимі - 10 хвилин на кожного
16:30 26.07.2019
Адвокат: Оккупанты поместили троих политзаключенных в психбольницу
16:00 25.07.2019
Омбудсмени України та РФ домовились про надання Бекірову незалежного лікаря
14:17 25.07.2019
Кримськотатарського підприємця Барієва випустили з "Лефортово"
10:20 25.07.2019
Двох кримських татар вивезли з СІЗО в Росії в невідомому напрямку / Фото
08:39 25.07.2019
“Справа Хізб ут-Тахрір”: кримський “суд” проігнорував апеляцію Мустафаєва
07:57 25.07.2019
Пропавший в Симферополе крымский татарин нашелся
11:00 24.07.2019
МЗС закликає міжнародну спільноту допомогти у звільненні Бекірова
19:54 23.07.2019
Дело политзаключенного Бекирова передано в Красноперекопский суд: заключенный не выдержит «пыточной» перевозки в автозаке
16:34 23.07.2019
Денісова звернулася до Москалькової щодо невідкладної меддопомоги Бекірову
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
Всі новини країни
Греция Греция
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:44 29.07.2019
В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины
13:34 29.07.2019
Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности
16:40 26.07.2019
Первая партия военной техники прибыла в Грузию для участия в Agile Spirit 2019
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:29 29.07.2019
Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
16:20 26.07.2019
В Молдове уволен глава центра государственных централизованных закупок
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
Всі новини країни
Россия Россия
21:06 29.07.2019
Экипажи ударных вертолетов поддержали колонну военной техники с воздуха в рамках масштабного учения на Северном Кавказе
18:59 29.07.2019
Более 20 групп спецназа десантировалось в район проведения масштабного учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе
16:59 29.07.2019
Стало известно, кто сорвал санкции против “Северного потока 2” в США
15:00 29.07.2019
В рамках КШУ на Северном Кавказе расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
18:30 26.07.2019
Санкции: Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
13:00 26.07.2019
Міжнародне агентство з атомної енергетики очолив представник Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:29 29.07.2019
Собаку з захопленого ФСБ буксирe «Яни Капу» віддали родині українського моряка
19:49 29.07.2019
Польща пропонує заснувати в ООН посаду спецпредставника по Україні
19:28 29.07.2019
Постпред президента допускає посилення санкцій проти компаній, причетних до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму
18:47 29.07.2019
В Госдуме предлагают перекрыть для Украины Керченский пролив \Видео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд