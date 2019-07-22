Суд призначив штрафи 11 кримським татарам, затриманих на Красній площі
|17:27 29.07.2019
|Крым
Таганський районний суд м. Москви визнав винними 11 кримськотатарських активістів, які 10-11 липня виходили на Красну площу підтримати фігурантів першого Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
Про це повідомляє УНН із посиланням на "Кримську солідарність".
Так, сьогодні, у Таганському районному суді м Москви, почалися судові засідання над кримськими татарами, які приїхали підтримати своїх співвітчизників в апеляційний суд першої бахчисарайської групи ("справа Хізб ут-Тахрір").
Суд постановив визнати винним в адміністративному правопорушенні згідно ст. 20.2 ч.5 КОАП РФ і призначити адміністративне покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 20 000 рублів: Рустема Таїрова, Едема Абдуллаєва, Олександра Гаврикова, Казима Усеінова, Османа Абдуразакова, Нарімана Ібрагимова, Зенура Аппазова, Іззета Сайфулліна, Марлена Джемілєва, Елеонора Ізмайлова, Рустема Джелялова.
Засідання по першому підозрюваному було призначено на 10:00, а по останньму, 15-му, - на 14:30.
Нагадаємо, в Москві, на Красній площі, 10 липня поліція затримала кримськотатарських активістів, які проводили акцію проти переслідувань кримських татар під приводом боротьби російської влади з тероризмом.
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