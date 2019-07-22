Выборы в "Законодательное Собрание" аннексированного Севастополя нельзя будет наблюдать в Интернете.

Об этом заявил Сергей Даниленко. Отказ от трансляции он объяснил заботой о безопасности сотрудников избирательных комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следить за ходом голосования смогут только кандидаты, их представители и доверенные лица. Для них в здании "Законодательного собрания" будут установлены несколько экранов, в Интернет картинку с камер видеонаблюдения передавать не планируют.

«Со стороны определенных служб соседнего с нами государства может осуществляться запись, а потом предъявлены претензии как к участникам избирательного процесса, так и к членам избирательных комиссий, которые, с точки зрения соседнего государства, осуществляют незаконную деятельность, – заявил Даниленко. – Мы таким образом хотим обезопасить членов УИК, которые целый день будут находиться перед камерами».

Есть и другие версии закрытия выборов, отмечают наблюдатели.

