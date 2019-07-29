Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
|20:09 29.07.2019
|Румыния
Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав закон про запровадження попереднього голосування та голосування поштою для громадян за кордоном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio România Internaţional.
Закон дає право громадянам Румунії за кордоном голосувати упродовж трьох днів перед днем виборів або особисто, або поштою.
Закон також дає можливість у день виборів продовжити голосування до 24:00 для виборців, які перебувають на дільницях або в черзі поза ними.
Для того, щоб голосувати поштою, виборці за кордоном повинні бути включені до постійних виборчих списків за кордоном за допомогою онлайн-анкети.
Це дозволить уникнути ситуації, що склалася на виборах до Європарламенту 26 травня, коли багато громадян за кордоном не змогли проголосувати через великі черги.
Понад п'ять з половиною мільйонів румунів в останні роки залишили країну. Разом з тими, хто проживає в історичних громадах, кількість румунів, які проживають за кордоном, наближається до десяти мільйонів. В Румунії живе майже 20 мільйонів людей.
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