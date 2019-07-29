Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом

15:58 29.07.2019   Греция

Під час свого першого візиту на Кіпр прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що припинення окупації Туреччиною півночі розділеного острова є "головним пріоритетом", оскільки його возз'єднання без виведення турецьких військ є неприпустимим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Виступаючи після зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом в Нікосії, Міцотакіс сказав, що переговори між двома лідерами були зосереджені на розвитку подій з Туреччиною, оскільки візит проходив "у період особливої напруженості", а також висловив оптимізм з приводу запланованих мирних переговорів між Анастасиадісом і лідером турецької частини Кіпру Мустафою Акінджі.

Грецький прем'єр також заявив, що Нікосія може розраховувати на підтримку не тільки Афін, але і Брюсселя в тому випадку, якщо Туреччина продовжить розвідку енергоресурсів біля берегів Кіпру.

Кіпр розколовся за етнічною ознакою 1974 року після турецького вторгнення, що відбулося після перевороту, спрямованого на об'єднання з Грецією.

Сторони намагаються досягти угоди про безпеку та присутність турецьких сил на острові разом з політичними переговорами про всеосяжне федеральне регулювання.

У Нікосії заявляють, що саме наполягання Туреччини щодо збереження гарантій та її військ на території острова призвело до провалу переговорів про возз'єднання Кіпру під егідою ООН.

Турки-кіпріоти також наполягають, що федеральне партнерство на розділеному острові є єдиним варіантом вирішення суперечки.



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