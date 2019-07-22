Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 июля проведет совещание по реализации в аннексированных Крыму и Севастополе "нацпроектов в части здравоохранения, образования и культуры".

В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, сообщили ранее в пресс-службе правительства, передает Интерфакс.

В рамках своей поездки на аннексированный полуостров Медведев также проведет встречу с Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым.