Медведев проведет совещание по реализации в аннексированном Крыму "нацпроектов"
|16:19 29.07.2019
|Крым
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 июля проведет совещание по реализации в аннексированных Крыму и Севастополе "нацпроектов в части здравоохранения, образования и культуры".
В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, сообщили ранее в пресс-службе правительства, передает Интерфакс.
В рамках своей поездки на аннексированный полуостров Медведев также проведет встречу с Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым.
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