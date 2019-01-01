Українські прикордонники затримали молдован із бази Інтерполу
|14:25 29.07.2019
|Украина
Прикордонники Мукачівського, Чернігівського та Подільського загонів затримали трьох громадян Молдови, які були у міжнародному розшуку.
Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.
Троє громадян Республіки Молдова прямували в Україну з різних країн. Іноземців розшукували на їхній батьківщині за вчинення різних злочинів.
У першому випадку 46-річний іноземець прибув у пункт пропуску "Вилок" у Закарпатській області. Під час заходів контролю спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники одразу затримали чоловіка та за даним фактом проінформували Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Згодом з’ясувалося, що чоловік причетний до торгівлі людьми. Злочинця передано співробітникам Нацполіції.
В пункті пропуску "Платонове" молдованина, якого затримали охоронці кордону, розшукували за розбій. Його теж передали до рук співробітників Нацполіції.
Стосовно іншого чоловіка, що прямував із Білорусі в Україну через пункт пропуску "Нові Яриловичі", теж спрацювала база Інтерполу. Його розшукують на батьківщині за крадіжку.
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