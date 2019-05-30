Друг президента США Дональда Трампа Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол накануне важного голосования в сенате по санкциям в отношении проекта “Северный поток-2” смог отговорить коллег.

Об этом пишет The Daily Beast, передает УкрРудПром.

Как сообщает издание, Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта “Северный поток-2”. Как уточняется, во вторник комитет сената по внешней политике был готов рекомендовать остальным членам палаты принять законопроект, наказывавший за поддержку “Северного потока-2”. Однако буквально накануне голосования сенатор разослал коллегам письмо, в котором настаивал на переносе голосования.

В послании, с которым ознакомилось издание, говорилось о том, что в подготовленном Тедом Крузом и Джин Шахин документе нечетко указывалось, кто именно является конечным объектом санкций. Пол утверждал, что сенаторов призывают к “слепому голосованию”, когда не все понимают, какова реальная цель. Сенатор объявил, что конгресс передает все права исполнительной власти и тем самым ставит под вопрос свою способность создавать законодательные акты.

Комментируя свою позицию, Пол пояснил, что выступает против санкций, поскольку они ударят в том числе и по европейским союзникам США. По его словам, пострадает от ограничений не Россия, а европейские компании.

Daily Beast утверждает, что окружение сенатора контактирует с Ричардом Бертом — вашингтонским лоббистом, который выступает в поддержку “Северного потока-2”. Пол и Берт при этом являются хорошими знакомыми Дональда Трампа. Берт, например, выступал консультантом Трампа во время избирательной кампании, а Пол давно дружит с главой государства.