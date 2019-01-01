Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию

19:08 29.07.2019   Болгария

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что вторая нитка газопровода «Турецкий поток» пройдет через территорию Болгарии, Венгрии и Сербии. Об этом в пятницу, 26 июля.

 

«[Вторая нитка пройдет через] Болгарию, Венгрию, Сербию. В Болгарию напрямую», — подчеркнул Новак, пишет Известия iz.ru.

Как уточнили «Известиям» в пресс-службе ведомства, «Газпром» уже подписал с этими странами дорожные карты.

Ранее 26 июля глава российского министерства рассказал, что запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» начнется 1 января 2020 года. Отмечается, что время запуска второй ветки зависит от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран.

В случае повышения спроса на российский газ пропускная способность «Турецкого потока» может быть увеличена, отметил Новак.

«Турецкий поток» идет из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.



Ще на цю тему:

19:14 02.07.2018
Начались поставки коммерческого газа через TANAP в Турцию
14:15 19.03.2018
Провал турецкого газопровода в обход Украины: "Газпром" признал масштабные потери
19:38 10.08.2017
В Турции будут развивать провинции на маршруте TANAP
10:35 18.04.2015
РФ и Греция готовят к подписанию меморандум по «Турецкому потоку»
09:21 09.12.2014
Турецкий эксперт объясняет, почему нового газопровода из России не будет
18:05 24.07.2014
В «Газпроме» уверяют, что Турция дала добро на «Южный поток»
08:29 20.06.2014
Вариант прокладки «Южного потока» через Турцию вместо Болгарии существует – министр энергетики РФ
17:15 22.11.2013
Россия будет строить "Южный поток" в исключительной экономической зоне Турции
12:49 23.10.2013
Турция разрешила России проводить геологоразведочные работы для проекта "Южный поток"
08:45 10.12.2012
Турция не будет принимать участие в «Южном потоке» из-за проектов Nabucco-West и TANAP
11:10 03.12.2012
Турция не будет строить «Южный поток»
17:57 23.07.2012
Станцию «Южного потока» на территории Турции будет строить «Стройгазмонтаж»   1
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
Всі новини країни
Греция Греция
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:44 29.07.2019
В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины
13:34 29.07.2019
Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности
16:40 26.07.2019
Первая партия военной техники прибыла в Грузию для участия в Agile Spirit 2019
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:29 29.07.2019
Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
16:20 26.07.2019
В Молдове уволен глава центра государственных централизованных закупок
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
Всі новини країни
Россия Россия
21:06 29.07.2019
Экипажи ударных вертолетов поддержали колонну военной техники с воздуха в рамках масштабного учения на Северном Кавказе
18:59 29.07.2019
Более 20 групп спецназа десантировалось в район проведения масштабного учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе
16:59 29.07.2019
Стало известно, кто сорвал санкции против “Северного потока 2” в США
15:00 29.07.2019
В рамках КШУ на Северном Кавказе расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
18:30 26.07.2019
Санкции: Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
13:00 26.07.2019
Міжнародне агентство з атомної енергетики очолив представник Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:29 29.07.2019
Собаку з захопленого ФСБ буксирe «Яни Капу» віддали родині українського моряка
19:49 29.07.2019
Польща пропонує заснувати в ООН посаду спецпредставника по Україні
19:28 29.07.2019
Постпред президента допускає посилення санкцій проти компаній, причетних до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму
18:47 29.07.2019
В Госдуме предлагают перекрыть для Украины Керченский пролив \Видео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд