Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
|19:08 29.07.2019
|Болгария
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что вторая нитка газопровода «Турецкий поток» пройдет через территорию Болгарии, Венгрии и Сербии. Об этом в пятницу, 26 июля.
«[Вторая нитка пройдет через] Болгарию, Венгрию, Сербию. В Болгарию напрямую», — подчеркнул Новак, пишет Известия iz.ru.
Как уточнили «Известиям» в пресс-службе ведомства, «Газпром» уже подписал с этими странами дорожные карты.
Ранее 26 июля глава российского министерства рассказал, что запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» начнется 1 января 2020 года. Отмечается, что время запуска второй ветки зависит от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран.
В случае повышения спроса на российский газ пропускная способность «Турецкого потока» может быть увеличена, отметил Новак.
«Турецкий поток» идет из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.
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