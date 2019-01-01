Министр энергетики России Александр Новак заявил, что вторая нитка газопровода «Турецкий поток» пройдет через территорию Болгарии, Венгрии и Сербии. Об этом в пятницу, 26 июля.

«[Вторая нитка пройдет через] Болгарию, Венгрию, Сербию. В Болгарию напрямую», — подчеркнул Новак, пишет Известия iz.ru.

Как уточнили «Известиям» в пресс-службе ведомства, «Газпром» уже подписал с этими странами дорожные карты.

Ранее 26 июля глава российского министерства рассказал, что запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» начнется 1 января 2020 года. Отмечается, что время запуска второй ветки зависит от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран.

В случае повышения спроса на российский газ пропускная способность «Турецкого потока» может быть увеличена, отметил Новак.

«Турецкий поток» идет из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.