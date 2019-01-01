Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море

18:09 29.07.2019   Турция

В штаб-квартире администрации порта Галатапорт (Стамбул) 18 июля состоялось третье заседание рабочей группы MedCruise по Черному морю (MedСruise Black Sea Working Groop Meeting).

Об этом сообщила пресс-служба Одесского морского порта, передают Порты Украины.

Как отмечается, одним из важнейших итогов мероприятия в Стамбуле стало желание турецкой стороны быть полноправным участником рабочей группы, участвовать в презентационном ролике круизных портов Черного моря, который был показан на всемирной выставке-конференции Seatrade Cruise Global в Майами, включить Стамбул в буклет круизных черноморских портов.

«Заседание, проходившее в Стамбуле, можно назвать знаковым, поскольку этот порт по праву считается воротами в Черное море для круизных лайнеров. Поэтому участие турецкой стороны в работе Black Sea Working Groop Meeting — позитивный сигнал для представителей черноморских портов, усилия которых направлены на возобновление круизного судоходства в регионе, — отметил начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук.

В заседании рабочей группы, помимо руководства порта Стамбул, приняли участие представители портов Одесса, Бургас, Констанца, Варна, генеральный секретарь MedCruise Джорди Кабалье. В рамках мероприятия турецкая сторона познакомила своих коллег с проектом строящегося пассажирского терминала в Галатапорт в Стамбуле, который будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. Обустройству подлежит не только пассажирский терминал протяженностью причальной линии 1,2 км, но и прилегающая территория, которая охватывает несколько кварталов общей площадью около 165 тыс. квадратных метров. На терминале предусматривается новейшая технология обслуживания круизного судна и пассажиров.

В ходе заседания рабочей группы обсуждались такие важные вопросы, как маркетинговая стратегия Black Sea Working Groop Meeting, участие представителя Черноморского региона в панельной дискуссии, которая пройдёт накануне Генеральной Ассамблеи Ассоциации MedCruise осенью 2020 года в Малаге (Испания) совместно с компанией UBM (организатор самого глобального мероприятия в мире круизной индустрии — Seatrade Cruise Global). Обсуждалась возможность создания совместного стенда Черноморского региона в павильоне Ассоциации MedCruise во время выставки Seatrade Cruise Med в Малаге, подготовка порта Бургас к Генеральной Ассамблее MedCruise, которая пройдёт в 2021 году.

Помимо этого был поднят вопрос тарифной политики для круизных судов при проходе через Босфор. Главный менеджер по круизным операциям порта Галатапорт Фиген Аян сообщила, что этот вопрос должен решаться на правительственном уровне стран черноморского региона.

В октябре 2018 года в Одессе состоялась международная конференция MedCruise Black Sea Working Group Meeting, на которой обсуждались проблемы возрождения круизного судоходства на Черном море. В работе форума приняли участие заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, руководитель ГП «Администрация морских портов Украины» Райвис Вецкаганс, а также президент Ассоциации круизных компаний региона Средиземного и Черного морей MedCruise Айрам Диаз Пастор. Для решения задач, закрепленных в резолюции конференции, была создана постоянная рабочая группа — Black Sea Working Group, в которую вошли представители пассажирских портов Украины, Румынии, Болгарии и Ассоциации MedCruise.

Вторая встреча рабочей группы, на которой обсуждалось состояние выполнения Плана совместных действий черноморских портов, направленных на возвращение круизного туризма в Черноморский регион, состоялась 22 февраля 2019 года в штаб-квартире администрации румынского порта Констанца — национальной компании Maritime Ports Adminastration SA Constantza.



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