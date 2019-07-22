Это не аллегория - спираль Бруно, способная нанести человеку тяжелые рваные раны, проложена прямо по воде на пляже Яшмовый, чтобы никто вдруг не заплыл на соседний пляж, принадлежащий Министерству обороны РФ. Такого в Крыму еще не было.

Фотографию "моря за колючей проволокой" опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Лободинов. Он рассказал, что спираль Бруно установлена на Яшмовом пляже, таким образом огородили территорию Минобороны от пляжа общего пользования, сообщает primechaniya.ru.

"Это давно территория МО. Но с колючей проволокой (она появилась недавно) явно перебор, по соседству пляж, где купаются дети", - написал Лободинов.

Житель Севастополя справедливо задается вопросом: "Что будет если скажем отдыхающего волной кинет на эту проволоку? А если ребенка?"

Популярный у севастопольцев и туристов Яшмовый пляж делится на две части скалой, немного выступающей в море. Первая часть Яшмового пляжа, куда спускаются каменные ступени от Георгиевского монастыря и пристают катера с пассажирами из Балаклавы, всегда полна народу. Это оборудованный пляж с перголами, лежаками, спасательной вышкой, буйками и кафешками, который при губернаторе Овсянникове был сдан в аренду оператору на 10 лет. Там же в море расположена скала с недавно восстановленным крестом.

Вторая часть пляжа почти вдвое длиннее и тянется почти до самой оконечности мыса Фиолент. Она с советских времен принадлежит военным: там располагалась то ли база отдыха водолазов ЧФ, то ли подводный полигон. Признаков того, что он сохранился поныне, не наблюдается: внешне все хозяйство представляет собой несколько убогих деревянных домиков на осыпающемся склоне. Похоже, сейчас здесь просто загорают и купаются "те, кому положено".

Отдыхающие с переполненного Яшмового пляжа, действительно, часто переходили на закрытую территорию - для этого выступающую скалу необходимо было обойти по пояс в воде. Людей и раньше выгоняли с левой части пляжа, но ни при СССР, ни при Украине до колючей проволоки в воде никто не додумывался.

Автор поста в соцсети прав: в случае волнения на море купальщика на Яшмовом, особенно если это ребенок, волна может кинуть на спираль Бруно, и это закончится тяжелыми порезами. По сравнению с колючей проволокой, спираль (режущая лента) буквально рветчеловека и наносит более серьёзные раны. Кроме обычных царапин, такое заграждение способно даже убить человека в случае большой потери крови. Особенно если учесть, что тело купальщика не защищено даже тонким слоем одежды.

Это уже не первое проявление бесчеловечности по отношению к рядовым гражданам, отдыхающим в Крыму. Как уже сообщалось, на грунтовых дорогах популярного у туристов плато Ай-Петри кто-то устанавливает незаметные, но очень острые шипы, сваренные из арматуры.

Шипы не только рвут шины автомобилей и мотоциклов, с которыми, по всей вероятности, борется неизвестный ревнитель природы, но и протыкают насквозь стопы туристов, гуляющих по плато - в частности, в районе Таракташской тропы. Вкапывание в землю таких шипов запрещено законом.

О том, что подходы к морю в Крыму буквально на глазах обрастают глухими тюремными заборами, "Примечания" писали уже не раз. Чиновники одним росчерком пера, без всяких публичных слушаний, отдают общедоступные пляжи ведомствам и под частный бизнес. Отсылки к Водному кодексу, который предписывает сохранять свободный доступ к естественным водоемам, давно звучат на полуострове как насмешка.