Українські правоохоронці повідомили про підозру громадянину Сербії за участь у НЗФ і сприяння окупації Росією Криму

11:59 29.07.2019   Крым

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим повідомлено про підозру громадянину Сербії, "самоборонівцу", учаснику розвідувальної групи "Северный ветер" (укр. "Північний вітер").

Як повідомляє прес-служба прокуратура АР Крим, відомство здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом створення і діяльності на тимчасово окупованій території автономії незаконних збройних формувань, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, передає Інтерфакс-Україна.

"Під час досудового розслідування здобуто докази причетності громадянина Республіки Сербія до діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", у зв'язку з чим зазначеному громадянину повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України", - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-березня 2014 року громадянин Республіки Сербія, будучи розвідником незаконного збройного формування розвідувальної групи "Северный ветер", яка входила до складу "Самооборони Севастополя", допоміг окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об'єктами АР Крим, лініями електропередачі і пунктів газопроводу поблизу м. Севастополя, здійснював так зване патрулювання м. Севастополя.


 



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