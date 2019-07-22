Росія перекрила під виглядом військових навчань п'ять районів Чорного моря на період з 24 липня по 19 серпня.



Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на дані міжнародних приписів мореплавцям, передає Главком.



Сумарна площа перекритих районів складає 118 570 км² - понад чверть загальної площі Чорного моря (436 402 км²).

Чітких причин блокування не вказано - частину ділянок названо «з небезпечною навігацією та небезпекою плавання», частину перерито для проведення заходів бойової підготовки.

Перекриті Росією райони Чорного моря за міжнародним приписом 0817/2019



При цьому, за даними видання, РФ не має стільки наземних та надводних сил, щоб була потреба блокування такої площі для проведення комплексу заходів бойової підготовки.



Крім того, РФ не має достатньо плавзасобів для контролю та перекриття відповідних районів для забезпечення безпеки судноплавства та, у першу чергу, риболовлі та підприємств рибного промислу, які не завжди можуть отримати потрібні приписи вчасно.



