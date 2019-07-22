Одного з фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” етапували з Криму в Росію — адвокат
|12:59 29.07.2019
|Крым
Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Енвера Сейтосманова етапували з СІЗО Сімферополя в СІЗО російського Ростова-на-Дону.
Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі розповів адвокат Сергій Легостов, передає УНН.
За словами Легостова, в понеділок, 29 липня, Північно-Кавказький окружний військовий суд почне розглядати справу Сейтосманова по суті.
“Нещодавно Енвер був етапований з Сімферополя в Ростов. Завтра (29 липня — ред) у нас вже очікується розгляд справи по суті. Сторона звинувачення зачитає обвинувальний висновок і, можливо, розпочне поданням доказів”, — розповів легості.
На початку липня суд в Ростові-на-Дону по відеоконференцзв’язку на шість місяців продовжив арешт Сейтосманову — до 20 грудня.
Братів Ернеса і Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року в Тиловому Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків.
Ернес згодом відпустили. Енверу вручили постанову про порушення кримінальної справи. На наступний день підконтрольний Росії Ленінський районний суд Севастополя заарештував Енвера Сейтосманова.
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