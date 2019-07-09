Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
|14:45 29.07.2019
|Турция
Второй этап поставок С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
"Поставки состоятся в установленные графиком сроки - в ближайшие месяцы", - заявил Шугаев.
Первый этап поставок в Турцию элементов С-400 завершился 25 июля, сообщили ранее в ФСВТС России.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.
"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - заявил Песков.
Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году, сообщил "Интерфаксу" ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.
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