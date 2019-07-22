Письменник Ювал Ной Харарі пояснив, чому погодився на правку окремих абзаців перекладу своєї книги "21 урок для XXI століття" російською мовою .

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Укрінформ.

"Російський переклад книги "21 урок для XXI століття" вийшов кілька днів тому й відразу викликав резонанс. Ті, хто порівняв переклад з оригіналом, помітили, що вони не ідентичні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у розділі "Постправда" є такий абзац:

"Таким чином, у кінці лютого 2014 року російські спецпідрозділи в формі без розпізнавальних знаків вдерлися до України й окупували ключові об'єкти в Криму. Російський уряд і особисто президент Володимир Путін неодноразово заперечували наявність російських військ і стверджували, що це спонтанні "групи самозахисту", які здобули екіпіровку, що виглядає, як російська, в місцевих магазинах. Озвучуючи це безглузде твердження, Путін і його помічники добре знали, що брешуть".

У російському виданні цей абзац замінений таким:

"Головний винуватець, звичайно, Дональд Трамп. Так, за підрахунками газети Washington Post, за час після своєї інавгурації президент Трамп зробив понад 6000 неправдивих публічних заяв. У промові, яку він виголосив у травні 2018 року, з 98 фактологічних тверджень Трампа 76% були помилковими, такими, що вводять в оману або ні на чому не базуються. У відповідь Трамп і його прихильники незмінно називають Washington Post, New York Times, CNN та інші засоби масової інформації "брехунами" і звинувачують їх у поширенні "фейкових новин" з метою дискредитувати президентство Трампа".

Повідомляється, що пресслужба історика оприлюднила заяву, в якій він уточнив, що правки мали на меті зробити книгу доступною для ширшої аудиторії.

В інтерв'ю BBC Radio 4 Харарі підтвердив, що правки внесені з його згоди й пояснив, чому пішов на цей крок.

"Мені сказали, що якщо я наведу цей приклад, то, ймовірно, не зможу опублікувати книгу в Росії. Один варіант — це розлучитися з ідеєю донести свої думки до російської аудиторії. Інший — змінити приклад так, щоб він потрапив до загальноросійського наративу, від чого я категорично відмовився. Третій варіант — скористатися іншим прикладом. Оскільки він не міняв суть послання, що містилося в цьому розділі, — а воно не про Путіна і Росію, це просто приклад того, яке значення мають фейкові новини, — я зважив, що прибрати цей приклад і замінити його іншим варте того", - сказав письменник.

"Мене поставили перед дуже важким вибором: або я міняю кілька прикладів, або книгу не публікують у Росії. Що мені робити? Я не підтримую цензуру, я неодноразово і відверто говорив про це і у своїх книгах, і в лекціях. Але я не обираю світ, в якому живу. Ми живемо у світі, чимала частина якого існує при недемократичних режимах, де прийнята цензура. І один варіант — просто не публікуватися в цих країнах і усунутися від діалогу", - додав Харарі.

Журналісти спитали автора, чи він схвалив зміни, за якими анексію Криму назвали "возз'єднанням з Росією".

"Ні в якому разі. Я дізнався про це тільки що від читачів, і я рішуче проти цього заперечую. Я абсолютно ясно висловився, що це саме завоювання і ніщо інше. Я не говорю російською, я повинен з'ясувати, яке саме слово використали в перекладі. Якщо це так, мені доведеться поговорити зі своїм агентом і адвокатами й зрозуміти, що можна з цим зробити", - відповів письменник.

Як повідомлялося раніше, у російському видавництві «Синдбад» замінили главу про президента РФ Путіна та Крим на главу про президента США Дональда Трампа у книзі «21 урок для XXI століття». У 11 розділі приєднання Криму до Росії названо «єдиним успішним вторгненням XXI століття, застосованим великою державою».