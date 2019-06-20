Позиція щодо непоставок води Північно-Кримським каналом в окупований Крим є правильною і вірною.

Про це заявив постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич в інтерв'ю виданню «Сьогодні», передає УНІАН.

"Мені здається, що це недоречно. Позиція щодо непоставок води Північно-Кримським каналом у Крим є правильною і вірною. Україна повинна застосовувати механізми, які має для тиску на державу-окупанта. Для держави-окупанта це питання, безумовно, є важливим, адже це, власне кажучи, господарська діяльність на території Криму. Але я не думаю, що найближчим часом ми отримаємо якісь зміни в цьому підході. Ми не можемо говорити про подачу води. У тій ситуації, що ми маємо, ми не можемо говорити про подачу води Північно-Кримським каналом в Крим. Я вважаю, що це однозначна позиція", – зазначив Кориневич.

Він також підкреслив, що така ж позиція в Офісі президента щодо окупованого Криму існує і стосовно постачання електроенергії з материкової України.



