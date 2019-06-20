У Зеленського відповіли на питання, чи будуть відновлювати постачання води в окупований Крим
|11:58 29.07.2019
|Крым
Позиція щодо непоставок води Північно-Кримським каналом в окупований Крим є правильною і вірною.
Про це заявив постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич в інтерв'ю виданню «Сьогодні», передає УНІАН.
"Мені здається, що це недоречно. Позиція щодо непоставок води Північно-Кримським каналом у Крим є правильною і вірною. Україна повинна застосовувати механізми, які має для тиску на державу-окупанта. Для держави-окупанта це питання, безумовно, є важливим, адже це, власне кажучи, господарська діяльність на території Криму. Але я не думаю, що найближчим часом ми отримаємо якісь зміни в цьому підході. Ми не можемо говорити про подачу води. У тій ситуації, що ми маємо, ми не можемо говорити про подачу води Північно-Кримським каналом в Крим. Я вважаю, що це однозначна позиція", – зазначив Кориневич.
Він також підкреслив, що така ж позиція в Офісі президента щодо окупованого Криму існує і стосовно постачання електроенергії з материкової України.
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