В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины
|13:44 29.07.2019
|Грузия
Сегодня на военной базе Второй пехотной бригады в грузинском Сенаки состоится торжественное открытие международных учений Agile Spirit 2019.
Учения Agile Spirit проходят в Грузии уже в девятый раз, пишет "Грузия Online".
В этом году маневры пройдут на трех локациях - в Сенаки, Вазиани и Орфоло. В них примут участие более 3 тысяч военных из 14 стран-членов НАТО и стран-партнеров Альянса: Грузии, США, Британии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.
Нынешние учения являются комплексными, их сценарий включает командно-штабные и полевые учения с боевыми стрельбами, отработка взаимодействия при проведении совместных операций с элементами маневрирования и боевой поддержки.
Ще на цю тему:
21:06 29.07.2019
Экипажи ударных вертолетов поддержали колонну военной техники с воздуха в рамках масштабного учения на Северном Кавказе
Экипажи ударных вертолетов поддержали колонну военной техники с воздуха в рамках масштабного учения на Северном Кавказе
18:59 29.07.2019
Более 20 групп спецназа десантировалось в район проведения масштабного учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе
Более 20 групп спецназа десантировалось в район проведения масштабного учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе
15:00 29.07.2019
В рамках КШУ на Северном Кавказе расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника
В рамках КШУ на Северном Кавказе расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника
13:34 29.07.2019
Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности
Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности
09:14 29.07.2019
Морпехи Каспийской флотилии отработали действия по противодесантной обороне побережья
Морпехи Каспийской флотилии отработали действия по противодесантной обороне побережья
11:45 25.07.2019
В Украине стартовали масштабные учения ВСУ
В Украине стартовали масштабные учения ВСУ
22:10 23.07.2019
Мотострелки ЮВО в Чечне отразили ночную атаку условного НВФ
Мотострелки ЮВО в Чечне отразили ночную атаку условного НВФ
20:38 23.07.2019
В Каире состоялась заключительная конференция по проведению совместного российско-египетского учения «Стрела дружбы-2019»
В Каире состоялась заключительная конференция по проведению совместного российско-египетского учения «Стрела дружбы-2019»
18:22 23.07.2019
Вертолетчики ЮВО выполнили переброску аэромобильных групп на боевых квадроциклах в тыл условного противника
Вертолетчики ЮВО выполнили переброску аэромобильных групп на боевых квадроциклах в тыл условного противника
16:54 23.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї