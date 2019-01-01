Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки

11:34 29.07.2019   Румыния

Начальника Национальной полиции Румынии уволили в связи с похищением 15-летней девушки, которую изнасиловали и убили в городе Каракал на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр внутренних дел Николае Мога уволил начальника полиции Иоана Буду после того, как полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая, как сообщается, трижды звонила по номеру службы экстренной помощи, утверждая, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в Каракал с соседнего села.

По сообщениям румынских СМИ, первый экстренный вызов был сделан вскоре после 11 часов утра в четверг. Полиции удалось установить местонахождение девушки только в пятницу в 3 утра, однако еще три часа ей понадобилось, чтобы отправиться на место через юридические процедуры.

В сообщениях СМИ со ссылкой на свидетелей говорится, что правоохранители нашли на территории отеля обугленные останки с обрывками одежды и ювелирными украшениями. Власть заявила, что подозреваемого в убийстве задержали.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что дело будет рассмотрено на следующей неделе на очередном плановом заседании Совета национальной безопасности. Он раскритиковал полицию за "ошибки и сомнения" в расследовании дела и призвал к "суровому наказанию" всех виновных.



Ще на цю тему:

11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
19:48 08.07.2019
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
09:40 30.05.2019
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
18:11 06.08.2018
Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами
10:53 06.08.2018
В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата / Фото
08:52 18.07.2018
Президент Европейской комиссии выступит посредником в конфликте между президентом и премьером Румынии
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
Всі новини країни
Греция Греция
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:44 29.07.2019
В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины
13:34 29.07.2019
Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности
16:40 26.07.2019
Первая партия военной техники прибыла в Грузию для участия в Agile Spirit 2019
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:29 29.07.2019
Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
16:20 26.07.2019
В Молдове уволен глава центра государственных централизованных закупок
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
Всі новини країни
Россия Россия
21:06 29.07.2019
Экипажи ударных вертолетов поддержали колонну военной техники с воздуха в рамках масштабного учения на Северном Кавказе
18:59 29.07.2019
Более 20 групп спецназа десантировалось в район проведения масштабного учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе
16:59 29.07.2019
Стало известно, кто сорвал санкции против “Северного потока 2” в США
15:00 29.07.2019
В рамках КШУ на Северном Кавказе расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
18:30 26.07.2019
Санкции: Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
13:00 26.07.2019
Міжнародне агентство з атомної енергетики очолив представник Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:29 29.07.2019
Собаку з захопленого ФСБ буксирe «Яни Капу» віддали родині українського моряка
19:49 29.07.2019
Польща пропонує заснувати в ООН посаду спецпредставника по Україні
19:28 29.07.2019
Постпред президента допускає посилення санкцій проти компаній, причетних до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму
18:47 29.07.2019
В Госдуме предлагают перекрыть для Украины Керченский пролив \Видео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд