Начальника Национальной полиции Румынии уволили в связи с похищением 15-летней девушки, которую изнасиловали и убили в городе Каракал на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр внутренних дел Николае Мога уволил начальника полиции Иоана Буду после того, как полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая, как сообщается, трижды звонила по номеру службы экстренной помощи, утверждая, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в Каракал с соседнего села.

По сообщениям румынских СМИ, первый экстренный вызов был сделан вскоре после 11 часов утра в четверг. Полиции удалось установить местонахождение девушки только в пятницу в 3 утра, однако еще три часа ей понадобилось, чтобы отправиться на место через юридические процедуры.

В сообщениях СМИ со ссылкой на свидетелей говорится, что правоохранители нашли на территории отеля обугленные останки с обрывками одежды и ювелирными украшениями. Власть заявила, что подозреваемого в убийстве задержали.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что дело будет рассмотрено на следующей неделе на очередном плановом заседании Совета национальной безопасности. Он раскритиковал полицию за "ошибки и сомнения" в расследовании дела и призвал к "суровому наказанию" всех виновных.