В ОБСЕ СМИ РФ заявили, что "языковая политика в Украине нарушает права нацменьшинств"

10:09 29.07.2019   Украина

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявил, что языковая политика, которая сложилась в Украине, нарушает права нацменьшинств, а также добавляет элементы дискриминации.

Об этом он заявил в интервью федеральной газете “Известия”, опубликованном в понедельник, пишет УНН.

Верховный комиссар ОБСЕ назвал реализацию рекомендаций Совета Европы одной из имеющихся сегодня проблем. “К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации”, — отметил Заньер, отвечая на вопрос о разногласиях, которые возникли вокруг использования русского языка в Украине.

Заньер отметил, что принятый недавно закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, в тексте которого ничего не сказано о защите языков национальных меньшинств, “приняли без консультаций с представителями меньшинств”. Верховный комиссар ОБСЕ также добавил, что все вопросы, касающиеся использования госязыка в Украине, решаются “довольно жестко” — наказанием.

По его словам, подразделение ОБСЕ, занимающееся темой языковой политики, работает над устранением некоторых искажений в ранее принятом законе, поэтому считает разумным создать механизм систематического взаимодействия. Он отметил, что этот механизм “позволил принимать во внимание озабоченность национальных меньшинств”.

Говоря о якобы “языковой автономии Донбасса”, верховный комиссар ОБСЕ отметил, что если стороны конфликта достигнут соглашения, то подразделение ОБСЕ готово содействовать урегулированию вопросов по языковой тематике, а также обеспечить необходимую экспертизу.



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