Україна цього року може закупити велику партію зброю зі США – Чалий
|11:14 29.07.2019
|Украина
Українська сторона відпрацьовує контракт на закупівлю великої партії летальної зброї в Сполучених Штатах, який може бути реалізований вже нинішнього року.
Про це розповів у ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу посол України в США Валерій Чалий, який ближчим часом завершить місію у Вашингтоні.
"Ми очікуємо, що вже цього року буде реалізований великий проект закупівлі летальної оборонної зброї", - зауважив український дипломат.
Він не став уточнювати специфікації озброєнь, однак підкреслив, що це стало можливим "завдяки довірі до України, якої не було ще в 2015 році", а також змінам українського законодавства, які сьогодні реформували цю сферу.
"Для того, аби пройти цей шлях, потрібно було зробити важливі кроки, наприклад, відкрити можливість прямої закупівлі озброєнь Міністерством оборони за кордоном, в першу чергу у США. Чому я кажу "в першу чергу", бо 92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала за чотири роки, надійшло зі Сполучених Штатів. Підкреслю, 92%" ,- зауважив посол.
Він також акцентував, що у сфері оборони й безпеки Україна для США зараз є стратегічним партнером, і відповідні інструменти такої взаємодії вже діють незалежно від політичних процесів в Україні і Сполучених Штатах.
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