Росія поки що не робить якихось дій, які свідчили б про готовність Москви відпустити українських військовополонених моряків, захоплених у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Про це повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо моряків. На жаль, ми не чуємо від Росії нічого, що свідчило б, що вони їх відпустять", - зазначив Волкер на брифінгу в суботу в Києві.

Як повідомлялося, Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року за клопотанням України зобов'язав Росію негайно передати заарештованих моряків, а також кораблі на батьківщину.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив арешт всім 24 українським морякам на три місяці.