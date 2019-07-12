Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови

09:29 29.07.2019   Молдова

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що уряду слід серйозно зайнятися проблемою забезпечення поставок газу в країну на наступний рік.

"По-перше, нам потрібно добитися знижки на поставки газу в Молдову до кінця року. Це пов'язано з тим, що колишня влада необґрунтовано знижувала тарифи, не приводила їх у відповідність з цінами, за якими Молдова отримує газ від "Газпрому". Це було зроблено з політичною метою, щоб не приймати непопулярні рішення перед виборами. Колишній уряд діяв за принципом "Після нас - хоч потоп", - сказав Додон в ефірі телеканалу РТР-Молдова, передає  Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що готовий допомогти уряду у вирішенні цієї проблеми.

"Я вже говорив про це в Москві. Цю проблему можу вирішити тільки я, в ході зустрічей з президентом Володимиром Путіним. У Росії є практика надання знижки на газ для країн Євразійського Економічного союзу. Ми не є членами ЄАЕС, але маємо статус спостерігача. Чи зможе Молдова як спостерігач отримати знижку в 25-30%? Сподіваємося, що буде така можливість", - зазначив президент.

На його думку, другий аспект пов'язаний з тим, що договір на поставку газу в Молдову закінчується 31 грудня 2018 року.

"Я вже говорив, повторю ще раз. Уряду потрібно якомога швидше розпочати переговори щодо укладення нового договору з "Газпромом". Якщо уряду потрібна буде допомога, я також готовий допомогти", - сказав Додон.

Він підкреслив, що найголовніша проблема в цьому контексті - продовження поставок газу до Молдови транзитом через Україну.

"Всі знають, що цю проблему досі не вирішено, немає ясності. Якщо транзиту не буде, постане питання про те, як нам бути. На жаль, газопровід Ясси-Кишинів не буде добудований до нового року. Чи можемо ми здійснювати реверсні поставки? Йдеться про той самий російський газ, який надходить в країни Європи не через Україну - зробити так, щоб він прийшов до нас "у зворотному напрямку". Тут є питання, потрібно змінити роботу компресорних станцій, підтримувати тиск в трубопроводі тощо. Сьогодні я не можу відповісти на це питання", - сказав Додон.



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