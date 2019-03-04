Данія, яка поки не надала дозволу на будівництво «Північного потоку-2», може зірвати запуск газогону 31 грудня 2019 року.



Про це пише Financial Times, передає Главком.



Власні джерела видання заначили, що дозвіл Данії на будівництво «Північного потоку-2» необхідно отримати протягом найближчих тижнів, інакше оператор Nord Stream AG просто не встигне добудувати газопровід у визначений термін.



Запуск другої нитки російського газопроводу за терміном має збігтися із закінченням угоди, що діє на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



«Якщо протягом наступних кількох тижнів ми не отримаємо схвалення від данців, то не зможемо укластися в термін», – повідомило джерело, близьке до оператора проекту компанії Nord Stream.



Перша гілка (Nord Stream-1) функціонує від 2011-2012 років. Друга гілка мала дозволити Газпрому постачати російський газ до ЄС без використання української газотранспортної системи, проте російська енергетична компанія зіткнулася з труднощами щодо побудови «Північного потоку-2», тому майбутнє транзиту газу до ЄС невизначене.



Зокрема, Данія може наполягати на прокладанні газопроводу за новим маршрутом на південний схід від острова Борнхольм. Наразі Данія залишається єдиною державою, що не видала російському «Газпрому» дозвіл на будівництво.



Зазначимо, що послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.



До слова, ЗМІ назвали ім'я американського сенатора, який зірвав санкції проти «Північного потоку-2».