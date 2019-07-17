Версії слідства стосовно пожежі на океанському траулері “Іван Голубець”, який загорівся і затонув біля берегів Мавританії та на якому знаходились громадяни України, поки не підтверджені.

Про це УНН розповів Голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.

"Давайте почекаємо завершення розслідування. Поки що версії, що ми маємо, не підтверджені. Тобто, це пожежа на судні, яка призвела до його загибелі – це версія, яку ми маємо. Однак на сьогодні говорити про версію доволі зарано, тому що має бути проведено обстеження судна, і опитування всіх відповідальних осіб. Наскільки нам відомо, капітан судна так само утримується на території Мавританії для того, щоб компетентні органи змогли провести опитування його на предмет того, що сталось на судні", - сказав співрозмовник.



Відповідаючи на питання журналіста про те, скільки триватиме розслідування, він зазначив, що на його думку, воно триватиме "протягом трьох тижнів".



"Сподіваюсь, що ми будемо мати вже якісь результати тоді", - додав Бєлов.



Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що український траулер потонув біля узбережжя Африки після пожежі, є загиблі.



Пізніше Міністерство закордонних справ України та посольство України в Марокко повідомило, що на океанському траулері “Іван Голубець”, на якому виникла пожежа біля берегів Мавританії, перебували майже три десятки громадян України.