Вантажне судно Laodicea під сирійським прапором, що перевозить зерно, покинуло розташований в окупованому Криму Феодосійський морський торговельний порт.

Про це повідомив Yörük Işık в соцмережі Twitter, передає УНН.

"Судноплавство в / з кримських портів: судно Laodicea під сирійським прапором сирійського головного управління морського транспорту перетинає Босфор в напрямку Середземного моря з Феодосії в Олександрію (і / або, можливо, в Тартус), перевозячи зерно", - повідомив він.



Як випливає з поста користувача, це не перше сирійське торгове судно, яке заходило в порт на території окупованого півострова в цьому місяці.



Нагадаємо, на цьому тижні Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.