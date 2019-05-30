Макрон прийме Путіна у Франції напередодні саміту G7
|08:37 29.07.2019
|Россия
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив в суботу, що запросив російського колегу Володимира Путіна на переговори 19 серпня, за кілька днів до проведення саміту "Групи семи".
Так, за словами Макрона, зустріч з Путіним відбудеться в його літній резиденції, середньовічної фортеці Брегансон, недалеко від Комуни Борм-ле-Мімоза на французькому середземноморському узбережжі, передає УНН з посиланням на AFP.
Виступаючи в Борм-ле-Мімоза, Макрон сказав, що це місце було вибрано, тому що воно дає можливість "працювати в ізоляції ... і приймати іноземних лідерів, що я зроблю з Володимиром Путіним через кілька тижнів".
Після двосторонніх переговорів, лідери семи країн світу зберуться на саміт 24-26 серпня в південно-західному французькому місті Біарріц.
Франція головує в G7 в 2019 році, в яку також входять Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія, Японія і США.
Росію виключили з групи, раніше колишній "Великий вісімкою", в 2014 році після анексії українського Криму.
В кінці червня Макрон раніше оголосив, що планує зустрітися з Путіним.
"Я вважаю, що в рамках" великої сімки "важливо, щоб ми проявили цю ініціативу (з Росією - ред.) ... щоб вивчити всі форми співпраці по ключових темах дестабілізації або конфлікту, без наївності, але не закриваючи двері", - сказав він тоді.
Як повідомлялося раніше, раніше Макрон прийняв запрошення взяти участь в заходах 9 травня в Москві.
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