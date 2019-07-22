Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною візитом делегації на чолі з російським прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим до тимчасово окупованого Росією Криму.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті МЗС України, передає Укрінформ.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною візитом делегації на чолі з головою уряду Російської Федерації Д.Медведєвим до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, який розпочався 28 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголошують, що зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України. У коментарі зазначається, що цинічною є мета "візиту" – участь у параді окупаційного флоту Росії.

МЗС продовжує дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і м. Севастополь.

"Cпроби російської сторони інтерпретувати подібні "візити" в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними і свідчать про відверте нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, її зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами", - наголошують у МЗС.

У відомстві звертають увагу, що вся повнота відповідальності за негативні для Автономної Республіки Крим і Севастополь наслідки від тимчасової присутності на Кримському півострові російських окупаційних адміністрацій відповідно до норм міжнародного права покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв анонсував візит до анексованого Севастополя 28 і 29 липня. Він уже взяв участь у заходах з нагоди дня Військово-морського флоту Росії.