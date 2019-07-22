Росія готується до тотального контролю Чорного моря — експерт

07:55 29.07.2019   Крым

Росія готується до перетворення Чорного моря в зону власного тотального контролю під приводом запобігання загрозам енергетичній інфраструктурі РФ та Туреччини.

Про це заявив президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Михайло Гончар на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

"Якщо накласти мапу встановлення Росією заборонених зон на мапу проходження підводних газопроводів "Блакитний потік" та "Турецький потік", то значною мірою вони збігаються. Це означає, що Росія готується до перетворення Чорного моря в Час "Ч" в зону власного тотального контролю під приводом нейтралізації загроз для стратегічно важливої для Росії та Туреччини енергетичної інфраструктури", - наголосив Гончар.

Причому, за його словами, це задум не сьогоднішнього дня. В Росії до цього йдуть системно і послідовно, сполучаючи військову і енергетичну стратегії, наголосив Гончар, процитувавши давні статті у ЗМІ.

"Ось стаття 20-річної давнини з "Независимого военного обозрения" з промовистою назвою "Флот на страже "Голубого потока". З-поміж іншого йдеться про те, що "Россию выдавливают из Мирового океана", "американские ВМС все более настойчиво осваивают Черноморский театр военных действий", "обеспечить безопасность этой внешней морской топливной артерии может только Черноморский флот РФ", - зазначив експерт.

А от тепер, за словами Гончара, Росія дає знати США та НАТО, що і вона може їх видавлювати, принаймні, з Чорного моря, яке вважає своїм.

"Подібними діями сьогодні Кремль продовжує вивчати реакцію НАТО та передусім США на обмеження свободи судноплавства. Адже акт агресії проти української катерної групи в Чорному морі 25 листопада не привів до якихось серйозних наслідків для Росії. Тому в Кремлі вважають, що можна і необхідно рухатись далі. Як мінімум, за логікою Росії, вони зможуть показати "Кузькіну мать" США та НАТО", - зауважив президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI".



Ще на цю тему:

16:39 29.07.2019
Чтобы Украина не подсматривала: в аннексированном Севастополе отказались от интернет-трансляции выборов
16:19 29.07.2019
Медведев проведет совещание по реализации в аннексированном Крыму "нацпроектов"
12:18 29.07.2019
Харарі заявляє, що не погоджував зміну "окупації" Криму на "приєднання"
10:54 29.07.2019
Спецпредставник Держдепу США: ми не чуємо від Росії нічого, що свідчило б про готовність відпустити українських моряків
09:09 29.07.2019
Сирійське судно з зерном помітили на шляху з порту в окупованому Криму
17:40 26.07.2019
Студентов в ВУЗах оккупированного Крыма будут обучать вести информационные войны
15:50 26.07.2019
Посольство США позитивно оцінило дії української влади під час інциденту з російським танкером
13:40 26.07.2019
В оккупированном Крыму построят следственный изолятор на 1,5 тысячи человек
13:20 26.07.2019
Оккупанты обещают создать в Крыму более 90 объектов по ФЦП
12:40 26.07.2019
Оккупанты в Крыму собираются ускоренно сносить незаконные здания
08:30 26.07.2019
Полозов: Сподіваюся, затримання танкера РФ не вплине на переговори щодо полонених моряків
07:50 26.07.2019
Клименко: Щодо затримання російського танкера в Ізмаїлі і чи буде відповідь?
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
Всі новини країни
Греция Греция
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:44 29.07.2019
В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины
13:34 29.07.2019
Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности
16:40 26.07.2019
Первая партия военной техники прибыла в Грузию для участия в Agile Spirit 2019
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:29 29.07.2019
Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
16:20 26.07.2019
В Молдове уволен глава центра государственных централизованных закупок
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
Всі новини країни
Россия Россия
21:06 29.07.2019
Экипажи ударных вертолетов поддержали колонну военной техники с воздуха в рамках масштабного учения на Северном Кавказе
18:59 29.07.2019
Более 20 групп спецназа десантировалось в район проведения масштабного учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе
16:59 29.07.2019
Стало известно, кто сорвал санкции против “Северного потока 2” в США
15:00 29.07.2019
В рамках КШУ на Северном Кавказе расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
18:30 26.07.2019
Санкции: Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
13:00 26.07.2019
Міжнародне агентство з атомної енергетики очолив представник Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:29 29.07.2019
Собаку з захопленого ФСБ буксирe «Яни Капу» віддали родині українського моряка
19:49 29.07.2019
Польща пропонує заснувати в ООН посаду спецпредставника по Україні
19:28 29.07.2019
Постпред президента допускає посилення санкцій проти компаній, причетних до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму
18:47 29.07.2019
В Госдуме предлагают перекрыть для Украины Керченский пролив \Видео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд