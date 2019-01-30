Начался ремонт теплохода Rio, севшего на мель под Геленджиком / Фото

20:50 26.07.2019  

Под Геленджиком в конце июля начали ремонтировать сухогруз Rio, который затем уйдет из Черного моря.

Сухогруз Rio под флагом Того сел на мель во время шторма в декабре 2018 года, сообщает Юга.

В июле стало известно, что частные лица выкупили судно у собственника и организовали там экскурсионный бизнес. Однако местные жители начали водить экскурсии к кораблю еще зимой — они за деньги отвозили желающих посмотреть на теплоход на УАЗах.

26 июля на официальной странице Rio в инстаграме появилось сообщение о том, что экскурсий на теплоход больше не будет.

«Начинаются ремонтные работы. После этого судно спустят на воду, и оно уйдет с берегов Черного моря. Это произойдет в ближайшее время», — рассказали порталу Юга.ру новые владельцы сухогруза.

Ранее власти Геленджика заявили, что планируют создать вокруг Rio зону пограничного и таможенного контроля, объяснив это присутствием на борту иностранных граждан (не все члены экипажа покинули судно), и никого туда не пускать. Однако в погрануправлении УФСБ России по Краснодарскому краю объяснили, что пограничники оформили въезд в Россию иностранных моряков еще в прошлом году и сейчас наблюдают за судном, а введение дополнительных зон с режимными ограничениями в отношении теплохода и членов его экипажа не предусмотрено по закону.

Фото с сайта Юга



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