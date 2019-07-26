Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
|19:50 26.07.2019
|Болгария
Болгарський парламент подолав у п'ятницю президентське вето на угоду щодо придбання у Сполучених Штатах Америки восьми винищувачів Lockheed Martin F-16 Block 70.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.
У понеділок, 22 липня, президент Румен Радев наклав вето на закон про ратифікацію контрактів із закупівлі винищувачів Lockheed Martin F-16 Block 70 у США. Угода вартістю $1,25 млрд також включає ракети AIM-9X Block II Sidewinder, супутнє обладнання та послуги.
Постанову про відміну вето ухвалили у п'ятницю 128-ма голосами 240-місного парламенту.
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