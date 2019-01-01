Париж и Афины ведут активные переговоры по подготовке межправительственного соглашения о закупке двух многоцелевых фрегатов класса "Бельхарра" (Belharra) для ВМС Греции.

Об этом Naval News рассказали в компании Naval Group, передает FlotProm.

В беседе с изданием Лоран Морр, вице-президент Naval Group по продажам в Европе и Северной Америке, заявил, что Греция "очень заинтересована" в фрегатах класса "Бельхарра", изначально разработанных для ВМС Франции.

Морр напомнил, что еще в январе 2009 года Афины объявили о начале переговоров с Парижем о потенциальной закупке шести многоцелевых фрегатов. Однако до подписания контракта дело так и не дошло из-за вскоре наступившего экономического кризиса в Греции. По словам Морра, обсуждение вопроса о фрегатах возобновилось несколько месяцев назад.

Фрегаты класса "Бельхарра" разработаны в качестве многоцелевых фрегатов промежуточного типа (водоизмещение – 4250 тонн), которые должны дополнить в составе ВМС Франции фрегаты класса FREMM (6000 тонн) и "Говинд" (2500 тонн). К постройке для французского флота запланированы пять кораблей. Первый фрегат должен поступить на вооружение ориентировочно в 2023 году.

Как утверждает Морр, Париж предлагает Афинам стать партнером в программе "Бельхарра". По его словам, это обеспечит минимальную стоимость поставки и избавит Грецию от лишних расходов на оплату доработок. Если стороны договорятся, то два фрегата для греческих ВМС заложат следующими после первого корабля серии, предназначенного для Франции.

В то же время представитель Naval Group признал, что из-за тяжелой экономической ситуации в Греции основной проблемой остается финансирование закупки фрегатов (в декабре 2018 года Минобороны страны даже попросило зажиточных граждан страны "скинуться" на постройку новых кораблей). По его словам, компания прорабатывает этот вопрос с французскими финансовыми институтами.

Проект фрегатов класса "Бельхарра" (типа FTI), ВМС Франции