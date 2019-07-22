На общевойсковом полигоне Кадамовский Южного военного округа с мотострелковыми подразделениями 150-й дивизии проведено двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой из самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и танков Т72Б3.

В ходе учения на боевых машинах пехоты БМП-3 при поддержке артиллерии и танков выполнено отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, блокирование и уничтожение его диверсионно-разведывательных групп, а также учебно-боевые задачи по блокированию и уничтожению атакующей живой силы и военной техники условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Экипажами самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и танками Т72Б3 на дистанциях до 5 км были поражены цели, имитирующие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника.

Военнослужащие отрабатывали действия в обороне и наступлении, совершенствуя навыки применения вооружения и военной техники, перемещению на поле боя и оборудованию фортификационных сооружений.

Личный состав выполнил нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовкам.

Также оценивались способности командиров подразделений тактически грамотно вести бой, принимать своевременные, нестандартные решения в условиях постоянно меняющейся боевой обстановки.

По оценке командования 150-й мотострелковой дивизии мотострелковые подразделения, задействованные в двустороннем учении, отлично справились с большинством поставленных учебно-боевых задач.

Для проведения РТУ на полигоне было оборудовано более 500 различных мишеней, учебные минные поля, различные препятствия и заграждения.

Всего в учении приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано 30 единиц вооружения и военной техники.