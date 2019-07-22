ЮВО: Мотострелки 150-й дивизии провели тактическое учение с боевой стрельбой
|19:10 26.07.2019
|Россия
На общевойсковом полигоне Кадамовский Южного военного округа с мотострелковыми подразделениями 150-й дивизии проведено двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой из самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и танков Т72Б3.
В ходе учения на боевых машинах пехоты БМП-3 при поддержке артиллерии и танков выполнено отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, блокирование и уничтожение его диверсионно-разведывательных групп, а также учебно-боевые задачи по блокированию и уничтожению атакующей живой силы и военной техники условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Экипажами самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и танками Т72Б3 на дистанциях до 5 км были поражены цели, имитирующие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника.
Военнослужащие отрабатывали действия в обороне и наступлении, совершенствуя навыки применения вооружения и военной техники, перемещению на поле боя и оборудованию фортификационных сооружений.
Личный состав выполнил нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовкам.
Также оценивались способности командиров подразделений тактически грамотно вести бой, принимать своевременные, нестандартные решения в условиях постоянно меняющейся боевой обстановки.
По оценке командования 150-й мотострелковой дивизии мотострелковые подразделения, задействованные в двустороннем учении, отлично справились с большинством поставленных учебно-боевых задач.
Для проведения РТУ на полигоне было оборудовано более 500 различных мишеней, учебные минные поля, различные препятствия и заграждения.
Всего в учении приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано 30 единиц вооружения и военной техники.
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