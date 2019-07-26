У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
|18:50 26.07.2019
|Азербайджан
Сухогрузное судно «Шабахенг» под флагом Ирана попало в аварию вблизи азербайджанского порта в Ленкорани.
Об этом сообщается на сайте Государственной морской администрации Азербайджана, пишет ghall.com.
По данным администрации, аварийный сигнал поступил в 14:10 (13:10 мск) 26 июля. Trend.az пишет, что речь идет об иранском сухогрузе «Шабахенг».
На место происшествия в рамках спасательной операции были направлены два вертолета МЧС и сторожевое судно Государственной пограничной службы. Reuters со ссылкой на Государственную морскую администрацию Азербайджана уточнил, что с иранского судна были спасены девять человек. В 16:22 (15:22 мск) сухогруз затонул.
Все члены экипажа судна спасены.
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