Сухогрузное судно «Шабахенг» под флагом Ирана попало в аварию вблизи азербайджанского порта в Ленкорани.

Об этом сообщается на сайте Государственной морской администрации Азербайджана, пишет ghall.com.

По данным администрации, аварийный сигнал поступил в 14:10 (13:10 мск) 26 июля. Trend.az пишет, что речь идет об иранском сухогрузе «Шабахенг».

На место происшествия в рамках спасательной операции были направлены два вертолета МЧС и сторожевое судно Государственной пограничной службы. Reuters со ссылкой на Государственную морскую администрацию Азербайджана уточнил, что с иранского судна были спасены девять человек. В 16:22 (15:22 мск) сухогруз затонул.

Все члены экипажа судна спасены.