Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза.

Об этом сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД, передает ghall.com.

В ведомстве пояснили, что для выдачи транзитной лицензии на перевозку военной продукции, которая согласно закону может быть выдана только румынскому оператору, необходимо соблюдение ряда условий.

Там указали, что одно из них заключается в том, что услуги румынского оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам лиц или организаций из России. Как отмечается, оно соответствует решению 2014/512/PESC Совета ЕС об ограничительных мерах с учетом действий России по дестабилизации положения в Украине.

«Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями», — заявили в МИД Румынии.

По данным СМИ, Сербия должна получить от России 30 танков и 30 бронетранспортеров в соответствии с контрактом. 24 июля президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в страну доставлены шесть российских бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. «Мы должны получить десять таких автомобилей в подарок», — говорил он.

В декабре 2016 года Вучич заявил, что Россия в рамках военно-технического сотрудничества передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники. «Мы также получили в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм», — говорил он. В 2017 году Министерство обороны Сербии указывало, что точная дата поставок 30 российских танков и 30 БРДМ-2 пока не определена.