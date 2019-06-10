Уряд внесе на розгляд РНБО пропозиції щодо розширення санкційного переліку.

Таке рішення було схвалено сьогодні, 26 ліпня, під час засідання Кабінету Міністрів України за ініціативи МТОТ, повідомив сайт міністерства.

Чергові санкції стосуються низки юридичних осіб, залучених до процесу будівництва магістрального газопроводу «Краснодарський Край – Крим», незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, в тому числі, родовищах, що знаходяться в межах материкового шельфу України

Таким чином, до санкційного списку потрапили 18 юридичних осіб, зареєстрованих на території Російської Федерації, та ще 6 – зареєстрованих на території тимчасово окупованого Криму.

Також, до санкційного списку потрапили підприємства, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг заводу оборонно-промислового комплексу Російської Федерації «АТ «Завод Фіолент», що розташований на території тимчасово окупованого Криму. Серед них підприємства, які зареєстровані на території РФ, Китайської Народної Республіки, Республіки Туреччина та Боснії і Герцеговини.

Такі дії з боку зазначених юридичних осіб сприяють легітимації незаконної окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Російською Федерацією, а також створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Запровадження санкцій до усіх причетних підприємств, задіяних до процесу будівництва магістрального газопроводу «Краснодарський Край – Крим» та незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах створить підгрунття для подальших дій з метою обмеження або припинення економічних відносин з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки.

Запровадження санкцій до вказаного переліку юридичних осіб створить правові підстави для його розширення.

В подальшому відповідні розпорядження буде винесене на розгляд Ради національної безпеки та оборони України.