На днях жители Коктебеля стали жаловаться на выбросы канализационных стоков и зловоние.

Оккупационные власти уведомили, что это незначительные издержки в связи с тем, что принято решение об ограничении приема канализационных стоков от абонентов, сообщает Кафаnews.

В связи с наплывом канализационных стоков коктебельская КНС работает на пределе своих возмопжностей, все мощности переполнены.

Как удалось выяснить, в этом году канализационных стоков больше, чем в прошлом. Поэтому выход оккупантами был найден просто и гениально - надо ограничить прием стоков. В противном случае из закрытых канализационных люков фонтанируют нечистоты.

Власти уверяют, что уже оповестили всех абонентов о необходимости «ограничить производство стоков и войти в положение», так как канализационно-насосная станция работает на пределе.

Глава оккупационной администрации Сергей Бовтуненко возмущен претензиями жителей Коктебеля, которых интересует устранение проблемы, а не причины зловонных фонтанов.

Чиновник объясняет нерадивым жителям и гостям курортного городка: «Если прием ограничен, значит и выпуск с предприятий, учреждений и кафе тоже должен быть ограничен».

Другими словами - местным жителям и гостям нужно меньше есть и пить, мыться, принимать душ, стирать, а для своих естественных потребностей использовать окружающую среду.

Есть высокая степень вероятности, что в ближайшее время в Коктебеле будут регулярно отключать подачу воды для ограничения роста канализационных стоков.