В оккупированном Коктебеле в приказном порядке ограничен прием канализационных стоков
|20:40 26.07.2019
|Крым
На днях жители Коктебеля стали жаловаться на выбросы канализационных стоков и зловоние.
Оккупационные власти уведомили, что это незначительные издержки в связи с тем, что принято решение об ограничении приема канализационных стоков от абонентов, сообщает Кафаnews.
В связи с наплывом канализационных стоков коктебельская КНС работает на пределе своих возмопжностей, все мощности переполнены.
Как удалось выяснить, в этом году канализационных стоков больше, чем в прошлом. Поэтому выход оккупантами был найден просто и гениально - надо ограничить прием стоков. В противном случае из закрытых канализационных люков фонтанируют нечистоты.
Власти уверяют, что уже оповестили всех абонентов о необходимости «ограничить производство стоков и войти в положение», так как канализационно-насосная станция работает на пределе.
Глава оккупационной администрации Сергей Бовтуненко возмущен претензиями жителей Коктебеля, которых интересует устранение проблемы, а не причины зловонных фонтанов.
Чиновник объясняет нерадивым жителям и гостям курортного городка: «Если прием ограничен, значит и выпуск с предприятий, учреждений и кафе тоже должен быть ограничен».
Другими словами - местным жителям и гостям нужно меньше есть и пить, мыться, принимать душ, стирать, а для своих естественных потребностей использовать окружающую среду.
Есть высокая степень вероятности, что в ближайшее время в Коктебеле будут регулярно отключать подачу воды для ограничения роста канализационных стоков.
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