25 июля оккупанты переместили троих фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» (красногвардейская группа) в психиатрическую больницу, оказывают на них таким образом давление, так как «ребята отказываются сотрудничать со следствием».

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева, пишет Черноморская безопасность.

По словам Семедляева, он «не попал в следственный изолятор к своему подзащитному» Арсену Абхаирову и отправился в психиатрическую больницу, так как был ознакомлен с постановлением стационарной экспертизы.

Адвокат подтверждает, что в психбольнице находятся Арсен Абхаиров, Рустем Эмирусеинов и Эскендер Абдулганиев.

«Из-за того, что ребята отказываются сотрудничать со следствием, не признаются в инкриминируемом им преступлении и не считают себя террористами, они подвергаются такой форме давления, как помещение в психиатрическую больницу», - подчеркнул защитник.

Адвокат расценивает помещение в психбольницу как «форму карательной психиатрии».

ФСИН России не комментирует информацию о помещение фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» в психбольницу.

Ранее, в феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски и увезли в управление ФСБ в Симферополе Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова, утверждая, что задержанные причастны к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».​

Контролируемый оккупантами Киевский райсуд Крыма продлил меру пресечения Арсену Абхаирову, Эскендеру Абдулганиеву, Рустему Эмирусеинову до 13 сентября.