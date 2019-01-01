Переможець конкурсу на видобування газу на «Дельфіні» сподівається на захист США

20:00 26.07.2019   Украина

Компанія Trident Black Sea, яка виграла конкурс на право розробки і видобування нафти та газу на найбільшій за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі, може отримати державний захист США у разі агресії росіян. 

Про це у коментарі журналістам Радіо Свобода заявив власник Trident Black Sea ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

«У нас єдиного з учасників конкурсу є можливість отримати державний захист США (через OPIC), тому що ми і за формою, і за акціонерами американська компанія. Але ми не очікуємо серйозних проблем, тому що весь блок знаходиться не на спірних ділянках шельфу. Набагато більше проблем я бачу в необхідності домовитися з «Нафтогазом» за трьома ділянками «Чорноморнафтогазу», але ми це будемо обов'язково робити, і впевнений, що домовимося», – зазначив Ілля Пономарьов, відповідаючи на питання щодо безпеки видобутку газу у безпосередній близькості до газовидобувних об'єктів, які контролюють росіяни.

Ще до оголошення результатів конкурсу колишній постійний представник президента в Криму Андрій Бабін висловлював думку, що видобувати газ на «Дельфіні» зможе компанія, яка домовиться з російською окупаційною владою в Криму.

«Будь-які дослідницькі роботи на цій території безумовно росіянами будуть всіляко припинятися лише за одним виключенням: якщо ці роботи будуть вестися в їхніх інтересах. Якщо хтось буде інвестувати гроші у відповідні роботи, це буде означати одне: він буде діяти за згоди окупаційного уряду, уряду РФ, і, вочевидь, в інтересах цього уряду».

«Дельфін» – це майже 9,5 тисяч квадратних кілометрів моря.

У конкурсній документації, оприлюдненій Міністерством енергетики зазначалося, що ресурсна база оцінюється у 286 мільйонів тонн умовного палива.

У межах ділянки – захоплені українські газовидобувні об’єкти і озброєні росіяни на них. Проте вони в ділянку не входять – їх звідти «вирізали».

Міжвідомча комісія з укладення угод про розподіл продукції визначила компанію Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова переможцем державного конкурсу на залучення приватного партнера для розробки і видобування нафти та газу на найбільшій за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі

Про це Радіо Свобода повідомив Ілля Пономарьов, а пізніше підтвердив міністр енергетики Ігор Насалик.



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