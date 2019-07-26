Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
|20:20 26.07.2019
|Греция
Майже покинутий грецький острів Антикітера у південно-східній частині Пелопоносу робить все можливе, щоб привабити нових мешканців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Грецька влада готова запропонувати житло і харчування чотирьом родинам, які мають щонайменше троє дітей. Крім того, у вигляді бонусу такі родини отримуватимуть по 500 євро щомісячно протягом трьох років.
В даний час на острові проживає більше двадцяти постійних жителів, більшість з яких літні люди. Не дивно, що на церемонію відкриття місцевої школи, яка відновила роботу після 24 років перерви, оскільки в ній почали навчання троє дітей, приїздив президент Греції.
Ще 40 років тому на острові мешкало до 300 людей, і зараз влада хоче привабити нових мешканців.
Повідомляється, що в професійному плані перевагу надаватимуть людям, які готові працювати пекарями, будівельниками чи рибалками.
Антикітера має лише невеликий магазинчик, однак не позбавлений таких благ цивілізації, як електрика і інтернет.
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