Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться

20:20 26.07.2019   Греция

Майже покинутий грецький острів Антикітера у південно-східній частині Пелопоносу робить все можливе, щоб привабити нових мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Грецька влада готова запропонувати житло і харчування чотирьом родинам, які мають щонайменше троє дітей. Крім того, у вигляді бонусу такі родини отримуватимуть по 500 євро щомісячно протягом трьох років.

В даний час на острові проживає більше двадцяти постійних жителів, більшість з яких літні люди. Не дивно, що на церемонію відкриття місцевої школи, яка відновила роботу після 24 років перерви, оскільки в ній почали навчання троє дітей, приїздив президент Греції.

Ще 40 років тому на острові мешкало до 300 людей, і зараз влада хоче привабити нових мешканців.

Повідомляється, що в професійному плані перевагу надаватимуть людям, які готові працювати пекарями, будівельниками чи рибалками.

Антикітера має лише невеликий магазинчик, однак не позбавлений таких благ цивілізації, як електрика і інтернет.



Ще на цю тему:

14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
10:00 22.07.2019
Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
17:40 04.07.2019
Греция не будет запрещать швартовку российских военных кораблей в своих портах
16:50 14.06.2019
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
11:31 27.05.2019
Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
Всі новини країни
Греция Греция
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:40 26.07.2019
Первая партия военной техники прибыла в Грузию для участия в Agile Spirit 2019
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
09:21 25.07.2019
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
16:20 26.07.2019
В Молдове уволен глава центра государственных централизованных закупок
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
Всі новини країни
Россия Россия
20:50 26.07.2019
ЮВО: Общевойсковые объединения приступили к практическим действий по плану масштабного двустороннего учения
19:20 26.07.2019
ЮВО: Командующий войсками округа контролирует мобилизационное учение
19:10 26.07.2019
ЮВО: Мотострелки 150-й дивизии провели тактическое учение с боевой стрельбой
18:40 26.07.2019
ЮВО: Вертолетчики на юге России выполнили в ходе тренировочных полетов более 1500 пусков ракет в ночное время
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:30 26.07.2019
Санкции: Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
13:00 26.07.2019
Міжнародне агентство з атомної енергетики очолив представник Румунії
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
10:40 26.07.2019
Туреччина перекидає війська до кордону з Сирією
19:03 25.07.2019
РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 26.07.2019
Уряд внесе на розгляд РНБО пропозиції щодо розширення санкційного переліку
20:40 26.07.2019
В оккупированном Коктебеле в приказном порядке ограничен прием канализационных стоков
20:00 26.07.2019
Переможець конкурсу на видобування газу на «Дельфіні» сподівається на захист США
19:40 26.07.2019
Оккупанты решили заняться проблемой добычи песка у берегов аннексированного полуострова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд