Посольство США позитивно оцінило дії української влади під час інциденту з російським танкером
|15:50 26.07.2019
|Крым
У посольстві Сполучених штатів Америки у Києві заявили, що інцидент з затриманим російським танкером у порту в Одеській області говорить, що нова українська влада має намір захищати свої інтереси не тільки твердо, але і гуманно.
Про це пише Українська правда.
Пряма мова: "Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", - вважають в посольстві.
Що було раніше: 25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA". СБУ не повідомила, скільки членів екіпажу знаходилося на борту танкера і що з ними буде далі.
Однак незабаром екіпаж російського танкера відпустили додому. Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і прямують до аеропорту Кишинева.
В СБУ заявили, що російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році, не порушив норм Морського права і законів України.
У п'ятницю, 26 липня, російські моряки прибули до Москви.
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