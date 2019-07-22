Совет Федерации России поддержал предложение "сенатора" оккупированного Крыма Ольги Ковитиди о необходимости "учитывать мнение субъекта при использовании его природных богатств".

Предложение в частности касается добычи песка на особо охраняемой природной территории регионального значения Бакальская коса в Каркинитском заливе Черного моря, сообщает Крыминформ.

«Палата регионов поддержала внесение изменений в закон РФ «О недрах» и иные нормативные правовые акты, которые позволят учитывать мнение субъекта Федерации при решении вопроса об использовании его природных богатств, – цитирует Ковитиди пресс-служба сенатора. – Необходимо в экстренном порядке прекратить добычу песка на Бакальской косе. Добыча песка существенно усиливает природные гидрологические процессы, вызывающие размыв-намыв Бакальской косы, что привело к сокращению ее площади в прошлом году – на 8 гектаров, сегодня эта цифра увеличена почти в два раза – 14,5 га, и оказывает негативное воздействие на естественные природные условия регионального ландшафтного парка».

По мнению "сенатора", ситуация на Бакальской косе – не единичный случай в России, когда желание добычи полезных ископаемых берет верх над сохранением экосистемы регионов. Ковитиди обратилась к верхней палате парламента России с просьбой не допустить варварского отношения к природным богатствам. Сенатор также считает, что Росприроднадзору необходимо провести проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при добыче песка на Бакальской косе, а минприроды РФ – провести исследования по установлению ущерба от добычи песка.

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение, дала протокольное поручение комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию изучить вопрос и оперативно обратиться от имени палаты регионов в министерство природных ресурсов и экологии РФ для разрешения сложной экологической ситуации на Бакальской косе», – подчеркнула Ковитиди.

Ранее глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что несмотря на неоднократные обращения в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой не продлевать лицензию частной компании, которая занимается добычей песка на Бакальской косе. Он обратился к "прокурору Крыма" Олегу Камшилову провести проверку действий должностных лиц, выдавших лицензию, и оценить ущерб, нанесенный добычей песка. «Данное обращение также готов продублировать генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Яковлевичу Чайке. Более того, с этой проблемой выступлю перед председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Уверен, руководство нашей страны даст должную оценку деятельности федеральной структуры, которая игнорирует просьбы регионального правительства и граждан», – написал ранее Аксенов на своей странице ВКонтакте.