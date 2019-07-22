Оккупанты решили заняться проблемой добычи песка у берегов аннексированного полуострова

19:40 26.07.2019   Крым

Совет Федерации России поддержал предложение "сенатора" оккупированного Крыма Ольги Ковитиди о необходимости "учитывать мнение субъекта при использовании его природных богатств". 

Предложение в частности касается добычи песка на особо охраняемой природной территории регионального значения Бакальская коса в Каркинитском заливе Черного моря, сообщает Крыминформ.

«Палата регионов поддержала внесение изменений в закон РФ «О недрах» и иные нормативные правовые акты, которые позволят учитывать мнение субъекта Федерации при решении вопроса об использовании его природных богатств, – цитирует Ковитиди пресс-служба сенатора. – Необходимо в экстренном порядке прекратить добычу песка на Бакальской косе. Добыча песка существенно усиливает природные гидрологические процессы, вызывающие размыв-намыв Бакальской косы, что привело к сокращению ее площади в прошлом году – на 8 гектаров, сегодня эта цифра увеличена почти в два раза – 14,5 га, и оказывает негативное воздействие на естественные природные условия регионального ландшафтного парка».

По мнению "сенатора", ситуация на Бакальской косе – не единичный случай в России, когда желание добычи полезных ископаемых берет верх над сохранением экосистемы регионов. Ковитиди обратилась к верхней палате парламента России с просьбой не допустить варварского отношения к природным богатствам. Сенатор также считает, что Росприроднадзору необходимо провести проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при добыче песка на Бакальской косе, а минприроды РФ – провести исследования по установлению ущерба от добычи песка.

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение, дала протокольное поручение комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию изучить вопрос и оперативно обратиться от имени палаты регионов в министерство природных ресурсов и экологии РФ для разрешения сложной экологической ситуации на Бакальской косе», – подчеркнула Ковитиди.

Ранее глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что несмотря на неоднократные обращения в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой не продлевать лицензию частной компании, которая занимается добычей песка на Бакальской косе. Он обратился к "прокурору Крыма" Олегу Камшилову провести проверку действий должностных лиц, выдавших лицензию, и оценить ущерб, нанесенный добычей песка. «Данное обращение также готов продублировать генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Яковлевичу Чайке. Более того, с этой проблемой выступлю перед председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Уверен, руководство нашей страны даст должную оценку деятельности федеральной структуры, которая игнорирует просьбы регионального правительства и граждан», – написал ранее Аксенов на своей странице ВКонтакте.



Ще на цю тему:

15:20 26.07.2019
В оккупированной Евпатории хирурги прекратили оперировать пациентов - нет анестезиологов и реаниматологов
17:16 25.07.2019
Сгоревший газовоз Candy буксируют в порт Измир (Турция)
18:40 24.07.2019
Оккупанты выставили на торги три земельных участка сельскохозяйственного назначения
17:40 24.07.2019
У оккупантов недосчитались миллиона туристов в Крыму
16:40 24.07.2019
Оккупанты жалуются, что Крым заполнили недобросовестные подрядчики
13:00 24.07.2019
Из-за прорыва коллектора оккупанты закрыли пляж в Судаке
10:20 24.07.2019
Желающих строить очистные сооружения в Севастополе не нашлось. Фекалии сливают в море / Фото
21:19 23.07.2019
"Масштаб просто колоссальный" - эксперт о выбросах дельфинов на побережье Крыма
12:49 23.07.2019
Суд разрешил "Ощадбанку" взыскать долг с России
20:45 22.07.2019
Еще одном лагере оккупированного Крыма массово заболели дети
18:15 22.07.2019
При Украине такого не было: предприниматели назвали весомую причину высоких цен в Крыму
11:20 22.07.2019
В Крыму выявлено 37 случаев самовольного захвата земли под карьеры
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
Всі новини країни
Греция Греция
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:40 26.07.2019
Первая партия военной техники прибыла в Грузию для участия в Agile Spirit 2019
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
09:21 25.07.2019
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
16:20 26.07.2019
В Молдове уволен глава центра государственных централизованных закупок
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
Всі новини країни
Россия Россия
20:50 26.07.2019
ЮВО: Общевойсковые объединения приступили к практическим действий по плану масштабного двустороннего учения
19:20 26.07.2019
ЮВО: Командующий войсками округа контролирует мобилизационное учение
19:10 26.07.2019
ЮВО: Мотострелки 150-й дивизии провели тактическое учение с боевой стрельбой
18:40 26.07.2019
ЮВО: Вертолетчики на юге России выполнили в ходе тренировочных полетов более 1500 пусков ракет в ночное время
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:30 26.07.2019
Санкции: Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
13:00 26.07.2019
Міжнародне агентство з атомної енергетики очолив представник Румунії
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
10:40 26.07.2019
Туреччина перекидає війська до кордону з Сирією
19:03 25.07.2019
РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 26.07.2019
Уряд внесе на розгляд РНБО пропозиції щодо розширення санкційного переліку
20:40 26.07.2019
В оккупированном Коктебеле в приказном порядке ограничен прием канализационных стоков
20:00 26.07.2019
Переможець конкурсу на видобування газу на «Дельфіні» сподівається на захист США
19:40 26.07.2019
Оккупанты решили заняться проблемой добычи песка у берегов аннексированного полуострова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд