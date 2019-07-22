ЮВО: Командующий войсками округа контролирует мобилизационное учение
|19:20 26.07.2019
|Россия
Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл в Волгоград для проверки хода мероприятий комплексного мобилизационного учения.
В ходе рабочей поездки генерал-полковник Александр Дворников оценит способность органов военного управления организовывать взаимодействие войск гарнизона, органов местного самоуправления Волгоградской области и силовых структур региона, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Плановое комплексное мобилизационное учение на территории Волгоградского гарнизона ЮВО началось 22 июля.
В ходе учения отрабатываются вопросы призыва на военные сборы граждан из запаса на территории Волгоградской области, проведение занятий и тренировок по мобилизационной подготовке с военными комиссариатами и воинскими частями гарнизона.
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