Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл в Волгоград для проверки хода мероприятий комплексного мобилизационного учения.

В ходе рабочей поездки генерал-полковник Александр Дворников оценит способность органов военного управления организовывать взаимодействие войск гарнизона, органов местного самоуправления Волгоградской области и силовых структур региона, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Плановое комплексное мобилизационное учение на территории Волгоградского гарнизона ЮВО началось 22 июля.

В ходе учения отрабатываются вопросы призыва на военные сборы граждан из запаса на территории Волгоградской области, проведение занятий и тренировок по мобилизационной подготовке с военными комиссариатами и воинскими частями гарнизона.