Загроза федералізації України за моделлю РФ зараз найбільша за всю історію незалежності - Клімкін

19:00 26.07.2019   Украина

Загроза федералізації України за російською моделлю наразі є найбільшою за всю історію незалежності, і за цим стоять реальні сценарії відколювання від нашої країни різних регіонів.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час публічної дискусії у Veteran Hub, повідомляє кореспондент Укрніформу.

"Загроза (федералізації України. - ред.), безумовно, є. Росія буде пробувати провокувати не один великий конфлікт, а багато різних регіональних конфліктів, і таким чином намагатися відколювати різні регіони. Я взагалі вважаю, що зараз загроза федералізації нашої країни за російською моделлю найбільша за всі роки незалежності України. І це не якась абстрактна загроза, за цим стоять серйозні сценарії", - сказав Клімкін.

Він спрогнозував, що найближчі роки будуть "дуже серйозними", оскільки Путін намагатиметься "висмикувати Донбас, висмикувати український Південь". У цьому контексті Клімкін зауважив, що, на його думку, український Південь більш ризикований з точки зору російської пропаганди, "ніж, умовно, Харків".

"Наш основний виклик на найближчі роки - це одночасно "передовбати" те, що ми маємо тут, всередині України, і врешті-решт сказати собі: Якщо ми європейці і хочемо в ЄС, а ми ж хочемо в ЄС, то давайте спочатку самі станемо Європою", а по-друге, не дати Путіну "роздовбати" Україну", - резюмував міністр.

Раніше повідомлялось, що теза про федералізацію окупованих РФ регіонів Молдови й України є пасткою, яку підготувала Москва, намагаючись позбавити ці країни можливості самим визначати власну геостратегічну орієнтацію.



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